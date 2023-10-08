MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI

Haftanın ilk eleme adayı Hasan olurken; ikinci eleme adayı ise Cemre oldu. MasterChef'te 3. ve 4. eleme adayı Kerem ile Tanya oldu. Haftanın 5. ve 6. eleme adayları ise Ayaz ve Eda olarak belirlendi.