MasterChef Türkiye'nin son bölümünde 3 Aralık Dünya Engelliler Gününe dikkat çekildi. MasterChef Türkiye'de büyük final yaklaşırken, yemekler zorlaşıyor, yarışmacılar oyunu kazanabilmek için her şeylerini ortaya koyuyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef son bölümde, yine yemekleri değerlendirdi ve seçimlerini yaptı. MasterChef eleme adayı kim? 3 Aralık MasterChef bireysel dokunulmazlığı kim aldı? İşte detaylar...

MASTERCHEF TÜRKİYE TAKIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de bu haftanın ilk takım dokunulmazlığını Mavi takım kazandı. Kırmızı takım üyeleri Serhat, Ebru ve Eray kendi içinde yeniden bir oyun oynadı. Somer Şef Avustralya'nın milli yemeği denebilecek Meat Pie yemeğinin yapılmasını istedi. Somer Şef'in tabağını en iyi yapan isim Eray oldu ve dokunulmazlığı aldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı Eray'ın kazanması sonrasında kırmızı takımın 3 üyesi haftanın ilk eleme adayını belirlemek için eleme adayı oylaması yaptı. 3 kişilik kırmızı takımda 2 kişiye oy kullanılabileceğinden, Serhat ve Ebru birbirlerine eleme oyu kullandığı için 1'er oyla beraberlik ortaya çıktı.

Bu durumda hem bireysel dokunulmazlık sahibi hem de aynı zamanda Kırmızı takım kaptanı olan Eray, eleme adayını kendisi seçmek durumunda kaldı ve eleme adayı oyunu Ebru'dan yana kullanarak haftanın ilk eleme adayı olarak Ebru'yu potaya gönderdi.

MASTERCHEF ELEME ADAYI: EBRU