EDA KARABULUT KİMDİR?

Eda Karabulut, İstanbul'da doğmuş ve büyümüş olsa da aslen Sivaslıdır. 36 yaşında olan Eda Karabulut, evli ve iki çocuk annesidir. Lise mezunu olan yarışmacı, mutfakla ilgili yeteneklerini geliştirmek için çeşitli kurslara katılmış ve kendini sürekli olarak yenilemeye çalışmıştır.

MasterChef yarışmasına katılan Eda Karabulut, kendi açtığı işletmeyle iş hayatına atılmış ve mutfakta farklı deneyimler edinmiştir. Yarışmada gösterdiği başarılı performans ve lezzetli yemekleriyle jüri üyelerinin beğenisini kazanmıştır.