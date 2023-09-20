TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef All Star için geri sayım başladı. Dokunulmazlık oyunu kapsamında ikinci kez karşı karşıya gelen mavi ve kırmızı takım, dokunulmazlığı kazanarak geceyi kayıpsız tamamlamak istiyor. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 20 Eylül MasterChef eleme adayları kim oldu?" İşte 20 Eylül 2023 Çarşamba bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı...