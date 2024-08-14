Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Kerem ve Kaan eleme potasına giden isimler oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım aldı? 14 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...