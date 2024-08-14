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        Haberler Bilgi Magazin MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı? 14 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı hangi yarışmacı aldı?

        MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı? MasterChef eleme adayı kim oldu?

        MasterChef Türkiye'de ikinci dokunulmazlık oyunu için bekleyiş sona erdi. Şefler tarafından belirlenen dokunulmazlık oyunu yemeği 'muhlama' oldu. MasterChef yeni bölümünde mavi ve kırmızı takım haftanın ikinci dokunulmazlığını almak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım, bireysel dokunulmazlık oyununun ardından, haftanın üçüncü ve dördüncü eleme adayını belirledi. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 14 Ağustos MasterChef eleme potasına giden yarışmacılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 20:23 Güncelleme: 15.08.2024 - 00:19
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        • 1

          Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı MasterChef'te heyecan haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kırmızı takım kazanırken, mavi takımdan Kerem ve Kaan eleme potasına giden isimler oldu. Peki, "MasterChef dokunulmazlık oyunu kim kazandı, hangi takım aldı? 14 Ağustos MasterChef eleme adayı kim oldu?" İşte MasterChef son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          MasterChef'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'muhlama' yapmalarını istedi. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda 2. dokunulmazlık oyununun galibi mavi takım oldu.

        • 3

          MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

          Dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takım kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girişti. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Ezgi bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.

        • 4

          MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

          Dokunulmazlığın sahibi Ezgi haftanın üçüncü eleme adayı olarak Deniz'i seçti. Dördüncü eleme adayı ise takım oylaması sonucu Emre oldu.

        • 5

          MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

          Mavi takım

          Nevzat (Takım kaptanı)

          Muratcan

          Kaan

          Eda

          Kerem

          Onur

          Zübeyde

          Nigar

          Hakan

          Çağlar

        • 6

          Kırmızı takım

          Zeynep (Takım kaptanı)

          Semih

          Ezgi

          Ümmühan

          Emre

          Alper

          Beril

          Beyza

          Ayşe

          Deniz

        • 7

          MASTERCHEF YEDEKLERDE KİMLER VAR?

          Bera

          Huriye

          Bartu

          Şeyhmus

          Şirin

          Yudum

          Enes

          Akın

          Ensar

          Sercan

          Beyza Nur

          Adel

        • 8

          MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ 11 AĞUSTOS 2024?

          MasterChef'te zorlu mücadele sonucunda şeflerin değerlendirmesinin ardından elenen ilk isim Serhat oldu.

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