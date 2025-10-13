MasterChef'te dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Ekim MasterChef eleme adayı kim oldu?
MasterChef'te heyecan haftanın ilk takım oyunu ile sürdü. Yeni haftanın kaptanlarının belli olmasının ardından, mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Şefler gecenin konsepti olarak yarışmacılardan, çeşitli pilavlar yapmalarını istedi. Dokunulmazlığı kaybeden takım gecenin sonunda eleme potasına gidecek yarışmacıları belirledi. Peki, "MasterChef'te kim kazandı? 13 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 13 Ekim Pazartesi MasterChef'te dokunulmazlığı kazanan takım...
MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Furkan mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Murat Can olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef kim kazandı? 13 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
MasterChef'te haftanın ilk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazandı.
MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?
Takım oyununu kaybeden kırmızılar kendi aralarında dokunulmazlığı almak için kıyasıya bir mücadeleye girdi. Günün sonunda en başarılı yemeği yapan Murat Can bireysel dokunulmazlığın sahibi oldu.
MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Haftanın ilk eleme adayı Murat Can'ın seçimi ile Onur olurken, ikinci eleme adayı takım oylaması sonucunda Cansu oldu.
MAVİ TAKIM:
Furkan (Kaptan)
Özkan
Çağatay
Gizem
Sezer
Eylül
Ayten
Barış
Çağlar
KIRMIZI TAKIM:
Murat Can (Kaptan)
Hakan
Sümeyye
Ayla
Mert
Cansu
Onur
Aslı
Nisa
