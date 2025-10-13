MasterChef'te dokunulmazlık oyunu için geri sayım sona erdi. Hatırlanacağı gibi kaptanlık oyununu kazanan Furkan mavi takım kaptanı olurken, kırmızı takım kaptanı Murat Can olmuştu. MasterChef'in yeni bölümünde ise mavi ve kırmızı takım haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girdi. Peki, MasterChef kim kazandı? 13 Ekim Pazartesi MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...