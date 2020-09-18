MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı

MasterChef 2020'nin dün akşam ekrana gelen 57. yeni bölümünde yarışmacılar "sıfır atık" konseptine uygun tabaklar çıkardı ve en az atık ile yemekleri hazırlayan takım dokunulmazlık oyununda avantaj elde etti. Yarışmacıların kaderini belirleyen ve her hafta bireysel dokunulmazlık öncesi takımları karşı karşıya getiren dokunulmazlık oyununda dün akşam kazanan hangi takım oldu?

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef 2020'de dün akşam dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takım, bu sefer bireysel dokunulmazlık oyunu için mutfağa girdi. Danilo şefin imza tabağını hazırlamaya çalıştılar. 45 dakika süre sonunda şefler, sadece iki yarışmacının tabağını beğendi. Bu isimler, Eray ve Berker idi. Bu iki yarışmacıdan daha iyisini hazırlayan Eray, bireysel dokunulmazlığı kazandı.Eray'ın eleme potasına gönderdiği isim ise Sefa oldu.

3. VE 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

MasterChef Türkiye'de bireysel dokunulmazlık oyunu sonrasında oyunu kazanan yarışmacı, bir arkadaşını eleme potasına gönderecekti. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Eray, 3. eleme adayı olarak potaya gönderdiği isim Sefa oldu. Dokunulmazlığı kaybeden Kırmızı takımda yapılan oylama sonucunda en fazla oy, takım kaptanı Selin'e verildi. Böylece MasterChef Selin, yedekten katıldığı ilk haftasında eleme potasına girmiş oldu.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef 2020 yeni bölümde dokunulmazlık oyunu farklı konsepti ile dikkat çekti. Sıfır Atık temalı dokunulmazlık oyununda takımlar, dört çeşit yemek ve atık miktarı üzerinden değerlendirilecek. Soğuk veya sıcak başlangıç, Çorba, Ana Yemek ve Tatlıdan oluşan menü için verilen süre ise 45 dakika. Takımlarda yapılacak yemeklerin dağıtımı yapıldıktan sonra marketten üç dakika için alışveriş yapıldı. Yarışmacılar, yapacakları yemekleri, aldıkları malzemeleri en az atık verecek şekilde planladılar. Süre bitiminde şefler her iki takımın çalıştığı tezgahı en ufak detayına kadar incelendi. Sonrasında yapılan atıklar tartıldı. Kırmızı takımın atık miktarı 3.9 kilo, mavi takımın atık miktarı ise 1.62 kilo çıktı. Buna göre Mavi takım artı bir puan kazandı.

Verilen sürenin bitimi ile şefler yapılan yemeklerin tadımını yaptı. Sonrasında oybirliği ile verdikleri kararı açıkladılar. Dokunulmazlık oyununda yapılan yemeklerde kazanan takımlar şöyle;

Soğuk başlangıç: Mavi takım

Çorba: Kırmızı takım

Ana Yemek: Kırmızı takım

Tatlı: Mavi takım

Bu sonuca göre Mavi takım, dün akşam dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu.