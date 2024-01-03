MasterChef yeni bölüm tarihi günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. MasterChef son bölümde hatırlanacağı gibi Sergen yarışmaya 5. olarak veda ederken, son 4'e Hasan, Esra, Barbaros, Tahsin kaldı. Peki, "MasterChef bu akşam yok mu, neden yok? 3 Ocak 2024 MasterChef bitti mi, final ne zaman?" İşte 3 Ocak 2024 MasterChef yeni bölüm tarihi...