MasterChef Bafra pidesi nasıl yapılır? İşte tadına doyamayacağınız Bafra pidesi tarifi!

BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?

Teflon tavada veya bir tencerede kıymalarımızı kızartıyoruz, suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Soğanları ince ince doğrayarak kıymanın içine ekliyoruz.Üzerine biraz sıvı yağ ekleyip, soğanların kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.

Daha sonra tereyağını ekleyip, soğanlar iyice yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Baharatları ekleyip karıştırıyoruz ve ocağı kapatıp harcımızı soğumaya bırakıyoruz.

Unu bir karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine şeker, tuz ve mayayı ekleyip karıştırıyoruz. Ortasını çukur hale getirdiğimiz unun ortasına suyu ekliyoruz.

Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar iyice yoğuruyoruz. Hamurumuzu örtüp iki katına çıkana kadar bekletiyoruz. Hamurdan istediğimiz büyüklükte bezeler koparıp, beze haline getiriyoruz.

İnce uzun bir şekilde açtığımız hamur parçalarının her tarafına eşit miktarda kıymalı harç koyuyoruz ve kenar kısımlarını birleştirerek kapatıyoruz.

Dilerseniz yumurta sarısı ile yağ karışımı sürerek üzerlerine parlaklık kazandırabilirsiniz. Orijinal tariflerde bu karışım sürülmez, sadece fırından çıktıktan sonra tereyağı sürülür.

Hazırladığımız pideleri önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında, üzerleri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz.

Fırından çıkardığınız pidelere bol tereyağı sürüp, yanında köpüklü ayranla servis edebilirsiniz.