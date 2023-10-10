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        Haberler Yaşam MasterChef Bafra pidesi nasıl yapılır? İşte tadına doyamayacağınız Bafra pidesi tarifi!

        MasterChef Bafra pidesi nasıl yapılır? İşte tadına doyamayacağınız Bafra pidesi tarifi!

        TV8 ekranlarında yayınlanan yemek yarışması MasterChef'te bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Şefler yarışmacılardan Bafra pidesi yapmalarını istedi. Hal böyle olunca izleyiciler arama motorlarında: "MasterChef Bafra pidesi nasıl yapılır? Bafra pidesi tarifi nedir?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 20:35 Güncelleme: 10.10.2023 - 20:35
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        • 1

          TV8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna gibi isimlerin yer aldığı MasterChef yarışmasında bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar mücadele ediyor. Şefler yarışmacılardan turu atlamaları için en iyi Bafra pidesini yapmalarını istedi. Peki, MasterChef Bafra pidesi nasıl yapılır? İşte tadına doyamayacağınız Bafra pidesi tarifi!

        • 2

          BAFRA PİDESİ MALZEMELERİ NELER?

          Bafra Pidesi Malzemeler:

          2 su bardağı ılık su

          Yarım Paket kuru maya

          1 tatlı kaşığı tuz

          Yarım çay kaşığı şeker

          4-5 bardak un

          Bafra Pidesi İç Harcı için:

          500 gram kıyma

          2 adet sivri biber

          Biraz sıvı yağ

          1 yemek kaşığı tereyağı

          Tuz

          Karabiber

          Kırmızı biber

          Bafra Pidesi Üzeri için:

          Biraz sıvıyağ

          1 yumurta sarısı

          Fırından çıkınca üzerine: Tereyağı

        • 3

          BAFRA PİDESİ NASIL YAPILIR?

          Teflon tavada veya bir tencerede kıymalarımızı kızartıyoruz, suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Soğanları ince ince doğrayarak kıymanın içine ekliyoruz.Üzerine biraz sıvı yağ ekleyip, soğanların kokusu çıkana kadar kavuruyoruz.

          Daha sonra tereyağını ekleyip, soğanlar iyice yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Baharatları ekleyip karıştırıyoruz ve ocağı kapatıp harcımızı soğumaya bırakıyoruz.

          Unu bir karıştırma kabına alıyoruz. Üzerine şeker, tuz ve mayayı ekleyip karıştırıyoruz. Ortasını çukur hale getirdiğimiz unun ortasına suyu ekliyoruz.

          Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar iyice yoğuruyoruz. Hamurumuzu örtüp iki katına çıkana kadar bekletiyoruz. Hamurdan istediğimiz büyüklükte bezeler koparıp, beze haline getiriyoruz.

          İnce uzun bir şekilde açtığımız hamur parçalarının her tarafına eşit miktarda kıymalı harç koyuyoruz ve kenar kısımlarını birleştirerek kapatıyoruz.

          Dilerseniz yumurta sarısı ile yağ karışımı sürerek üzerlerine parlaklık kazandırabilirsiniz. Orijinal tariflerde bu karışım sürülmez, sadece fırından çıktıktan sonra tereyağı sürülür.

          Hazırladığımız pideleri önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında, üzerleri güzelce kızarana kadar pişiriyoruz.

          Fırından çıkardığınız pidelere bol tereyağı sürüp, yanında köpüklü ayranla servis edebilirsiniz.

        • 4

          BAFRA PİDESİ HANGİ YÖREYE AİT?

          Bafra pidesi Samsun ilinin meşhur lezzetlerinden biridir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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