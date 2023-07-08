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        2023 MasterChef All Star'da ana kadro ve yedek kadro belli oldu!

        MasterChef All Star 2023 yarışması ana kadro listesi tamamlandı. 7 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelen MasterChef'te ana kadroya girmek için mücadele edecek yedek yarışmacılar belli oldu. Peki, MasterChef yedek yarışmacı kim oldu? MasterChef'te kim kazandı, hangi yarışmacı? İşte 2023 MasterChef All Star ana ve yedek kadro tam liste...

        Habertürk
        Giriş: 08.07.2023 - 10:15
        • 1

          MasterChef ana kadrosu tamamlandı. Jüri üyeleri Mehmet Şef, Danilo Şef ve konuk şef eşliğinde ekranlara gelen yarışmada ana kadro için son mücadele de tamamlandı. 2019, 2020 ve 2021 grubundan ana kadroya girmeye hak kazanan isimler belirlenirken bu hafta 2022 grubundan yarışmacılar şeflerin kendilerinden istedikleri menüleri en iyi şekilde sunabilmek için performans sergiledi. 2022 gurubundan yarışmaya girecek olan isimlerin de belli olmasının ardından son bölümde yedek yarışmacılar seçildi. Yarışmanın bu haftaki konuk jürisi şef Osman Sezener olurken yarışmanın kazanını merak edenler ise "MasterChef kim kazandı? MasterChef yedekler kimler oldu? MasterChef'te ana kadroya kimler girdi?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 MasterChef All Star ana kadro ve yedekler...

        • 2

          7 TEMMUZ MASTERCHEF YEDEK YARIŞMACILAR KİMLER OLDU?

          Ekranlara gelen son bölümde MasterChef All Star'da yedek kadroya giren isimler şöyle:

          Barış

          Kaan

          Tayfun

        • 3

          6 TEMMUZ PERŞEMBE ANA KADROYA GİREN 20. YARIŞMACI KİM OLDU? 

          MasterChef All Star 2023 yarışmasında 2022 grubundan ana kadroya girecek son isim belli oldu. Şeflerin tadımlarından sonra en çok beğendikleri bir isim 20. olarak MasterChef'te ana kadroya girmeye hak kazandı. Son isiminde belirlenmesiyle birlikte MasterChef All Star 2023 kadrosu tamamlanmış oldu. 

          2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 5. isim Tolga oldu.

        • 4

          5 TEMMUZ ÇARŞAMBA ANA KADROYA GİREN 19. YARIŞMACI KİM OLDU? 

          2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Gamze oldu.

        • 5

          4 TEMMUZ SALI ANA KADROYA GİREN 18. İSİM KİM OLDU? 

          2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 3. isim Ayaz oldu.

        • 6

          3 TEMMUZ PAZARTESİ ANA KADROYA GİREN 17. İSİM KİM OLDU? 

          2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 2. isim Büşra oldu.

        • 7

          2 TEMMUZ PAZAR ANA KADROYA GİREN 16. İSİM KİM OLDU? 

          2022 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren ilk isim Çağatay oldu.

        • 8

          MASTERCHEF ALL STAR ANA KADRO İLK 20 YARIŞMACI BELLİ OLDU!

          MasterChef All Star 2023'te ana kadroya giren 20 yarışmacı belli oldu.

          1. Grup

          Güzide - 2019

          Suna - 2019

          Eda - 2019

          Batuhan - 2019

          Rıfat - 2019

          2. Grup

          Sefa - 2020

          Tanya - 2020

          Esra - 2020

          Eray - 2020

          Berker - 2020

          3. Grup

          Sergen - 2021

          Burcu - 2021

          Tahsin - 2021

          Dilara - 2021

          Mert - 2021

          4. Grup

          Çağatay - 2022

          Büşra - 2022

          Ayaz - 2022

          Gamze - 2022

          Tolga - 2022

        • 9

          MASTERCHEF ALL STAR YEDEK YARIŞMACI KİM OLDU?

          Bir önceki bölümde yarışmada ilk turdan Araz ve Azize yedek kadroya katılmaya hak kazanmıştı. MasterChef All Star'da ikinci turdan yedek kadroya giren yeni isimler Celal ve Duygu oldu.

        • 10

          30 HAZİRAN CUMA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          30 Haziran Cuma akşamı MasterChef All Star'da ana kadroya giren yedek isimler MasterChef Araz ve MasterChef Azize oldu.

        • 11

          29 HAZİRAN PERŞEMBE MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren son isim Mert oldu.

        • 12

          28 HAZİRAN ÇARŞAMBA MASTERCHEF'TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

          2021 grubundan MasterChef Türkiye All Star ana kadrosuna giren 4. isim Dilara oldu.

        • 13

          MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

          Uğur Kardaş, 2018

          Cemre Uyanık, 2019

          Serhat Doğramacı, 2020

          Eren Kaşıkçı, 2021

          Metin Yavuz, 2022

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