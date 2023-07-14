MasterChef Türkiye All Star yarışmasının bu akşamki 25. bölümünde ilk kez ödül oyunu oynanacak. Ödül oyununu kazanan yarışmacı 100 bin TL'nin sahibi olacak. MasterChef'in 13 Temmuz Perşembe akşamı 24. bölümünde ise 5. ve 6. eleme adayları belli oldu. Peki, MasterChef Türkiye All Star yarışmasında bu akşam 100 bin TL'lik ödülün sahibi kim oldu? İşte, detaylar...