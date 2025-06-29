Massive Attack'tan Filistin'e destek
Ünlü İngiliz müzik grubu Massive Attack, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te verdiği konserde Gazze'deki zulme dikkat çekti. Netanyahu'nun fotoğrafı yansıtıldığında seyirciler yuhalarken, 'Özgür Filistin' sloganları stadyumu inletti
Massive Attack, Kuzey Makedonya’daki konserinde Filistin’e destek mesajı verdi. Başkent Üsküp’te bulunan Şehir Parkı’ndaki ARM Stadyumu’nda sahne alan grup, Filistin’de yaşananlara dikkat çekti.
Sahnedeki ekranda Gazze’deki zulme yer verilirken, seyirciler de "Özgür Filistin" sloganları attı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun fotoğrafı ekrana yansıtıldığı sırada ise alanda yuhalama sesleri yükseldi.
Massive Attack, 26 Haziran’da Sırbistan’da verdiği konser başta olmak üzere sahne aldığı birçok kentte Filistin’e destek mesajları vermeye devam ediyor.