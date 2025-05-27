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        Haberler Gündem 3. Sayfa Masaj salonuna baskın! 7 kadın kurtarıldı! | Son dakika haberleri

        Masaj salonuna baskın! 7 kadın kurtarıldı!

        Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı iddia edilen mekana yapılan operasyonda aralarında mağdurlarında olduğu 14 kişi yakalandı. Fuhuşa sürüklenen 7 kadın kurtarıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 09:45 Güncelleme: 27.05.2025 - 09:47
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        Masaj salonuna baskın! 7 kadın kurtarıldı!
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        Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Altınşehir Mahallesi’nde bir masaj salonu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı.

        7'Sİ MAĞDUR KADIN 14 KİŞİYE GÖZALTI

        Üç ay boyunca yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda masaj salonuna ve belirlenen birçok kişinin adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında 7’si mağdur kadın ile 7’si şüpheli olmak üzere toplam 14 kişi yakalandı.

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        EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜLER

        Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda fantezi ürünlerin ele geçirildiği öğrenildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli ile 7 mağdur kadın, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

        Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Adıyaman
        #Son dakika haberler
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