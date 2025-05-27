Masaj salonuna baskın! 7 kadın kurtarıldı!

Adıyaman'da edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar çerçevesinde Altınşehir Mahallesi’nde bir masaj salonu Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekiplerince takibe alındı.

7'Sİ MAĞDUR KADIN 14 KİŞİYE GÖZALTI

Üç ay boyunca yapılan fiziki ve teknik takipler sonucunda masaj salonuna ve belirlenen birçok kişinin adresine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan baskında 7’si mağdur kadın ile 7’si şüpheli olmak üzere toplam 14 kişi yakalandı.