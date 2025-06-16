Martin Baturina resmen Como'da!
Hırvatistan ekiplerinden Dinamo Zagreb'de forma giyen Martin Baturina, İtalya Serie A temsilcisi Como'ya resmen transfer oldu.
Giriş: 16.06.2025 - 15:37 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:40
İtalya Serie A ekiplerinden Como, Dinamo Zagreb'in orta saha oyuncusu Martin Baturina'yı renklerine bağladı.
Çizme temsilcisinin bu transfer için kasasından 17 milyon Euro çıkacağı öğrenildi.
Baturina geçtiğimiz sezon 45 maçta 6 gol - 12 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 268 dakika sahada kaldı.
22 yaşındaki on numaranın adı Galatasaray'la da anılıyordu.
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