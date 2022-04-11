Ligue 1'de zirve mücadelesi veren Olimpik Marsilya, orta sıralarda yer alan Montpellier'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, 9. dakikada Bamba Dieng, 19. dakikada penaltıdan Cengiz Ünder'in golleriyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Puanını 59'a çıkaran Olimpik Marsilya ikinci sıradaki yerini korurken, 41 puanlı Montpellier ise 11. sırada kaldı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 60. dakikada yerini Dimitri Payet'e bıraktı.