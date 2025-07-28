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        Haberler Bilgi Yaşam Marşal Adaları Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Marşal Adaları'nda Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Marşal Adaları Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Marşal Adaları'nda Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

        Pasifik Okyanusu'nun ortasında yer alan Marşal Adaları, küçük bir ada devleti olmasına rağmen stratejik konumu ve uluslararası ilişkilerdeki rolüyle dikkat çeker. ABD ile yakın bağları bulunan ülke, altyapı ve teknolojik gelişmeler açısından da belirli standartlara sahiptir. Bu yazıda, Marşal Adaları'nın uluslararası telefon kodu, araç plaka kodu, resmi para birimi ve internet alan adı uzantısı detaylı olarak ele alınmaktadır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 12:57 Güncelleme: 28.07.2025 - 12:57
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        Marşal Adaları Telefon Kodu
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        Marşal Adaları'nın Uluslararası Telefon Kodu: +692

        Marşal Adaları’nın uluslararası telefon kodu +692’dir. Bu kod, ülke dışından Marşal Adaları’nda bulunan herhangi bir telefona ulaşmak için kullanılır. Telefon altyapısı, ada devletinin coğrafi yapısı ve nüfus yoğunluğuna bağlı olarak sınırlı kapsamda gelişmiş olsa da, ülke genelinde temel sabit hat ve mobil telefon hizmetleri mevcuttur. Ülkenin telekomünikasyon sektöründe hizmet veren firmalar, çağrıların uluslararası standartlarda iletilmesini sağlamak için modern teknoloji altyapısı kurmaktadır. Mobil kapsama alanı özellikle başkent Majuro ve diğer önemli adalarda yoğunlaşmıştır.

        Araç Plaka Kodu: MH

        Marşal Adaları’nın uluslararası araç plaka kodu MH’dır. Ülkenin küçük coğrafi yapısı ve sınırlı kara yolu ağları nedeniyle kara taşıtlarının sayısı oldukça azdır. Araç plakaları, uluslararası standartlara uygun olarak beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Plakalarda yer alan “MH” kodu, araçların Marşal Adaları menşeli olduğunu belirtir. Ada devletinde araçlar genellikle başkent ve ana yerleşim bölgelerinde yoğunluk gösterir. Toplu taşıma araçları ve deniz taşımacılığı, ulaşımda büyük önem taşımaktadır.

        Resmi Para Birimi: Amerikan Doları (USD)

        Marşal Adaları'nın resmi para birimi **Amerikan Doları (USD)**dır. Bu durum, ülkenin ABD ile imzaladığı Özgür Birlik Anlaşması (Compact of Free Association) kapsamında geçerlidir. Amerikan Doları kullanımı, Marşal Adaları’nın finansal istikrarını desteklemekle kalmayıp, uluslararası ticaret ve yatırımlar açısından da avantaj sağlamaktadır. Ülkede ABD doları banknotları ve madeni paraları yaygın olarak dolaşımdadır. Mali sistem, küçük ölçekli ancak işlevsel yapısıyla yerel ekonomiyi desteklemektedir.

        İnternet Alan Adı Uzantısı: .mh

        Marşal Adaları’nın resmi internet alan adı uzantısı .mh’dir. Bu alan adı uzantısı, ülkedeki kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve bireyler tarafından kullanılabilir. Ancak, nüfusun ve internet kullanımının sınırlı olması nedeniyle .mh alan adı global ölçekte yaygın değildir. Dijital altyapı, özellikle başkent Majuro’da gelişmekte olup, internet erişimi için çeşitli projeler ve yatırımlar sürdürülmektedir. .mh uzantısı, Marşal Adaları’nın dijital kimliğini ve ulusal internet varlığını temsil eden önemli bir unsurdur.

        Marşal Adaları, telefon kodu +692, plaka kodu MH, para birimi Amerikan Doları (USD) ve internet alan adı uzantısı .mh ile Pasifik bölgesinde tanımlanan küçük ancak uluslararası bağlantıları güçlü bir ada devletidir. Bu temel kodlar, ülkenin iletişim, ulaşım, finans ve dijital varlık alanlarındaki konumunu göstermektedir. ABD ile yakın ilişkileri sayesinde ekonomik ve teknolojik altyapısını koruyan Marşal Adaları, bölgesel iş birlikleri ve küresel bağlantılarını güçlendirmeye devam etmektedir. Özellikle dijitalleşme ve altyapı yatırımları, ülkenin gelecekteki gelişimi için önemli rol oynamaktadır.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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