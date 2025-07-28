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        Haberler Gündem 3. Sayfa Marmaris'te denize giren kişi boğuldu | Son dakika haberleri

        Marmaris'te denize giren kişi boğuldu

        Marmaris'te serinlemek için denize giren 30 yaşındaki Orkun Ege Kavak boğuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 01:41 Güncelleme: 28.07.2025 - 01:41
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        Marmaris'te denize giren kişi boğuldu
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde denize giren kişi boğuldu.

        Marmara ilçesi Turunç Mahallesi'nde serinlemek için denize giren Orkun Ege Kavak (30), vatandaşlar tarafından 3-4 metre derinlikte hareketsiz halde bulundu.

        İlk müdahalesini yapan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, sahil güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kavak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Olayla ilgili Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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        #Muğla
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