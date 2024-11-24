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        Haberler Gündem Güncel Marmaray'da ulaşımda aksama | Son dakika haberleri

        Marmaray'da ulaşımda aksama

        İstanbul Yenikapı Marmaray istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti. Yaşanan üzücü olayın ardından bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirilen seferlerin 11.46 itibarıyla çift hattan yeniden başladığı bildirildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 13:34 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:34
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        Marmaray'da ulaşımda aksama
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        Marmaray Yenikapı istasyonunda bir kişi raylara atlayarak intihar etti.

        Yaşanan üzücü olay, Marmaray Yenikapı istasyonunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

        Marmaray'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Marmaray Yenikapı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır." denildi.

        Marmaray'dan yapılan ikinci bir duyuruda ise "Marmaray trenlerimiz 11.46 itibarıyla çift hattan işletilmeye başlanmış olup tren trafiği düzenleme çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

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        #Marmaray
        #intihar
        #ulaşım
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