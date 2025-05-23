Mercanların beslenmesinin de tehlikede olduğunu dile getiren Ceylan, "Yaşam kaynağımız olan deniz çayırları, algler ve yosunlar fotosentez yapamıyor. Derinlerdeki yaşamlar büyük bir risk altında. Yaşanan trajediyi anlamak için su altından Marmara'ya bakmak gerek" diye konuştu.