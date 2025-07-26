Sönmez, üretilen plastiklerin düzgün bertaraf edilmeden doğaya salındığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Marmara Denizi, hassas bir deniz. Ülkemizin nüfusunun üçte biri orada yaşıyor. Ülke ekonomisinin, endüstrisinin, sanayisinin yüzde 60-70'i o bölgede. Bu nedenle Marmara Denizi üzerinden bu projeyi kurguladık. Şu anki öngörümüz, Marmara Denizi'nde ciddi bir tehlike olduğu yönünde. Özellikle nüfus yoğunluğunun çok fazla olduğu bazı istasyonlarda plastik kirliliğinin normalin çok üzerinde bulunduğu, metallerle ilgili durumun da benzer şekilde olduğu görünüyor. Marmara Denizi neredeyse kapalı bir deniz olduğu için kendini yenileme kapasitesi diğer denizlere göre daha düşük. Karadeniz'den de çok ciddi yüzey akıntısıyla kirlilik unsuru geliyor. Dolayısıyla ortaya çıkacak sonuçlar doğrultusunda ciddi anlamda tedbir alınması gerekiyor. Önümüzde müsilaj gibi çok ciddi bir örnek var. Devletimiz, milyarlarca lira sadece müsilajın temizlenmesi için harcadı. Bu tip kirliliklerle doğal dengeyi tehlikeye sokmadan mücadele etmek gerekli."