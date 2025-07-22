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        Haberler Spor Voleybol Marko Matic Fenerbahçe'de! - Voleybol Haberleri

        Marko Matic Fenerbahçe'de!

        Fenerbahçe Medicana, 30 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Türk orta oyuncusu Marko Matic'i renklerine bağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 14:58 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:58
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        Marko Matic Fenerbahçe'de!
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        Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, yeni sezon planlaması kapsamında Bosna Hersek asıllı Türk orta oyuncu Marko Matic'i kadrosuna kattı.

        Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Marko Matic'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, çubuklu forma ile sonsuz başarılar diliyoruz." denildi.

        2014-2015 sezonunda İBB Spor Kulübü ile profesyonel kariyerine başlayan 30 yaşındaki oyuncu, sonrasında sırasıyla Arkas Spor, Spor Toto Spor Kulübü ve Halkbank formalarını giydi.

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