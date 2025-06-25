Marko Guduric'ten veda sözleri
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup eden ve seride durumu 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'da son maçına çıkan Marko Guduric, "Bu benim son maçımdı" dedi.
Fenerbahçe Beko'da son maçına çıkan Marko Guduric, Beşiktaş Fibabanka'yı 84-68 mağlup ederek ve seriyi 4-1'e getirerek şampiyonluğa ulaştıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
"HAYATIMDAKİ EN ZOR MAÇTI"
Guduric yaptığı açıklamada "Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Çok duygusalım. Çok mutluyum. Gururluyum. Tarih yazdık. Bu benim son maçımdı. Herkes biliyor galiba. Çok duygu yaşıyorum. Çok duygusal bir andayım. Şampiyonluğa rağmen hayatımdaki en zor maçtı. Tüm bu insanları çok seviyorum." dedi.
"TABİİ Kİ AĞLAYACAĞIM!"
Açıklamalarına devam eden Sırp yıldız, "Bu bir hayat. Hayat devam ediyor. Evet gidiyorum. Buradaki tüm insanlara çok güzel veda ettim. Gördüğüm en güzel taraftar grubu. Tabii ki ağlayacağım. Hayatın neler getireceğini hiç bilemezsiniz. Belki de tekrar buluşuruz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.