Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!

İstanbul'da olay, 19 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Sultangazi'deki Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.

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Bir kişi, alışveriş yapma bahanesiyle, aynı marketin iki farklı şubesine girerek elindeki poşet ve alışveriş sepetiyle reyonlardan ürün aldı.

ÖDEME YAPMADAN MARKETTEN ÇIKTI DHA'daki habere göre güvenlik kamerası görüntülerinde, aldığı ürünleri önce sepete koyduğu ardından kamera açısından uzak bir noktada sepetteki ürünleri de poşete aktararak sepeti kasiyer masasına bırakıp ödeme yapmadan marketten çıktığı görüldü. REKLAM

EV SAHİBİ GÖRÜNTÜLERDEN TANIDI Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şüpheliyi tanıyan ev sahibi, yaklaşık bir ay önce dairesini kiraya verdiği kişinin aynı kişi olduğunu fark etti.

EVDEKİ PETEKLERİN SÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ Kiracısının kaldığı daireye giden ev sahibi, büyük bir şok yaşadı. Şüpheli tarafından doğalgaz peteklerinin yerinden sökülüp satıldığını fark etti. Hırsızlık şüphelisini evde yakalayan ev sahibi, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Hem market yetkilileri hem de ev sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.