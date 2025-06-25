Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
İstanbul Sultangazi'de, aynı gün aynı market zincirinin iki farklı şubesinden hırsızlık yapan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, şüpheliyi tanıyan ev sahibi durumu polise bildirdi. Kiracının, evdeki doğalgaz peteklerini de söküp sattığı ortaya çıktı
İstanbul'da olay, 19 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde Sultangazi'deki Sultançiftliği Mahallesi'nde meydana geldi.
Bir kişi, alışveriş yapma bahanesiyle, aynı marketin iki farklı şubesine girerek elindeki poşet ve alışveriş sepetiyle reyonlardan ürün aldı.
ÖDEME YAPMADAN MARKETTEN ÇIKTI
DHA'daki habere göre güvenlik kamerası görüntülerinde, aldığı ürünleri önce sepete koyduğu ardından kamera açısından uzak bir noktada sepetteki ürünleri de poşete aktararak sepeti kasiyer masasına bırakıp ödeme yapmadan marketten çıktığı görüldü.
EV SAHİBİ GÖRÜNTÜLERDEN TANIDI
Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine şüpheliyi tanıyan ev sahibi, yaklaşık bir ay önce dairesini kiraya verdiği kişinin aynı kişi olduğunu fark etti.
EVDEKİ PETEKLERİN SÖKÜLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ
Kiracısının kaldığı daireye giden ev sahibi, büyük bir şok yaşadı. Şüpheli tarafından doğalgaz peteklerinin yerinden sökülüp satıldığını fark etti. Hırsızlık şüphelisini evde yakalayan ev sahibi, polise ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Hem market yetkilileri hem de ev sahibi şüpheliden şikayetçi oldu.