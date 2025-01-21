Mark Zuckerberg gözlerini Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'den alamadı
Donald Trump'ın yemin töreninde facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Jeff Bezos'un nişanlısı Lauren Sanchez'in göğsüne kaçamak bir bakış atarken kameraya yakalandı
- 1
Donald Trump'ın ikinci başkanlık dönemi için dün düzenlenen yemin törenine Facebook ve Meta'nın kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez de katıldı.
- 2
Törende Mark Zuckerberg, Lauren Sanchez ile yan yana geldi. Jeff Bezos, yanında Trump'ın damadı Jared Kushner ile sohbet ederken, Sanchez de Zuckerberg ile diyalog kurdu.
- 3
40 yaşındaki Facebook'un CEO'su, 55 yaşındaki eski gazeteci Lauren Sanchez'in göğsüne bakarken kameraya yakalandı. Sanchez, Zuckerberg'in bakışlarından habersiz görünüyordu.
-
- 4
Ünlü modacı Alexander McQueen'in tasarladığı beyaz bir takım giyen Sanchez, ceketinin içine derin göğüs dekolteli dantel bir büstiyer tercih etti.
- 5
Lauren Sanchez, Zuckerberg ve ve 61 yaşındaki nişanlısı Jezz Bezos dahil, etrafındaki erkeklerin çoğunun mavi ve siyah takım elbise tercihlerinden dolayı kalabalığın arasında dikkat çekti.
- 6
Lauren Sanchez ve Bezos, 2019'dan bun yana birlikte ve Mayıs 2023'te nişanlandılar.
Çift, henüz düğün tarihini belirlemedi. Geçen ay, 600 milyon dolarlık bir düğün yapacakları söylentisini, Bezos sosyal medyadan yalanlamıştı.
-