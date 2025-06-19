Mark Ruffalo: ABD'de göçmenler değil, milyarderler ve beyazlar daha fazla sorun yaratıyor - magazin haberleri

Mark Ruffalo: ABD'de göçmenler değil, milyarderler ve beyazlar daha fazla sorun yaratıyor - magazin haberleri

Ünlü oyuncu ve yönetmen Mark Ruffalo, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesindeki göçmenlere yönelik baskıcı politikalarına sert şekilde tepki göstererek, "Yasa dışı göçmenlerden çok milyarderlerin ve beyaz halkın ABD'de sorun yarattığını" söyledi.

'Avengers' yıldızı, hafta sonu New York'ta düzenlenen 'Krallara Hayır' protestosuna katılarak Donald Trump'ın göçmenlere yönelik uygulamalarına karşı çıktı. Üzerinde 'Göçmen' yazan bir şapka takarken görülen Ruffalo, Trump yönetiminin hedef aldığı göçmenlerin iyi insanlar olduğunu ve suç işleyenlerin zengin Amerikalılar ve 'beyaz insanlar' olduğunu savundu.

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Ünlü oyuncu; "Hayatlarımızı gerçekten çekilmez hale getiren ve bizi bu kadar çaresiz kılanın kim olduğunu görüyoruz. Sorun göçmenler değil, milyarderler" diye vurguladı.

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ABD basınında 90 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu belirtilerek, ikiyüzlü olduğu ima edilen Mark Ruffalo, Donald Trump ve muhafazakârların, beyaz Amerikalılar ve milyarderlerin yarattığı sorunlar için göçmenleri haksız yere günah keçisi ilan ettiğini öne sürdü.

Ünlü oyuncu, istatistiklere bakıldığında, ABD'de işlenen suçların çoğunun beyazlar, yani göçmen olmayanlar tarafından işlendiğini iddia ederek, göçmenlerin "ekonomiye milyarlarca dolar katkıda bulunduğunu" söyledi.

"Ülkemizi, ülkenin tüm gücüne el koyan o aşırı zenginlikten geri alma ve halk için çalışan, sadece çok zenginler için değil, güzel, gelişen bir demokrasi haline getirme zamanı geldi" diyen Mark Ruffalo; "Bir kralımız, onun sarayı ve yandaşları var. Onlar haklarımızı, yasalarımızı ve özgürlüklerimizi çiğniyorlar, vergi mükelleflerinin dolarlarıyla kendilerini daha zengin ediyorlar ve bizi diğer krallara, diktatörlere ve Putin, Netanyahu ve Kim Jong Un gibi kişilere olan sevgileriyle daha az güvende kılıyorlar" ifadesini kullandı.