Mario Lemina'ya Suudi kancası!
Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab, Galatasaray'ın yıldız orta sahası Mario Lemina'yı gündemine aldı.
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab, orta saha hattını güçlendirmek adına Galatasaray'ın Gabonlu futbolcusu Mario Lemina ile transfer görüşmelerini sürdürüyor.
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Suudi basınında yer alan haberlere göre, Al Shabab yönetimi, 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuyla masaya oturdu.
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Lemina'nın da Suudi kulübünün teklifine olumlu yaklaştığı ve taraflar arasında son pürüzlerin giderilmesi halinde transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanabileceği aktarıldı.
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Al Shabab'ın, Lemina dışında ön liberoda görev alabilecek birkaç isimle daha temas halinde olduğu, ancak teknik heyetin nihai tercihini önümüzdeki günlerde yapacağı bildirildi.
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