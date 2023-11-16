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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Mario Balotelli ameliyat oldu - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Mario Balotelli ameliyat oldu

        Adana Demirspor, Mario Balotelli'nin İtalya'da dizinden ameliyat olduğunu açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:56 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:56
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        Mario Balotelli ameliyat oldu
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        Adana Demirspor’un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık sonucu İtalya’da ameliyat oldu.

        Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Mario Balotelli, dizinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün ameliyat oldu. İtalya’da gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Mario Balotelli, Başkanımız Murat Sancak ve başkan danışmanımız Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yaptı. Bir an önce iyileşerek, Türkiye’ye dönmek istediğini belirten oyuncumuza geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş olsun Mario” denildi.

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