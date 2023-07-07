Greta Gerwig'in yönetmen koltuğuna oturduğu Barbie filmi 21 Temmuz'da ekranlara gelecek. Barbie karakterini canlandıracak olan usta oyuncu Margot Robbie'ye Ken rolünde Ryan Gosling eşlik ediyor. Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmi de aynı gün gösterime gireceği için hangi filmin büyük başarı yakalayacağı merak konusu.

Filmde temel olarak erkek arkadaşı Ken ile Barbie'nin kendisini keşfetme yolculuğu anlatılıyor. Ünlü oyuncu Margot Robbie, Barbie rolünü tek bir şart ile kabul edeceğini ve yerine getirilmezse filmde asla rol almayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

Margot Robbie, Barbie ve Ken'leri canlandıran yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu olmasaydı Barbie'ye katılmayacağını açıkladı. Time'a verdiği röportajda Robbie, oyuncu kadrosunda yer alan çeşitliliğin kendisi için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

"Çeşitlilik içermeyen bir Barbie filmi yapmaya kalkışacağımı sanmıyorum. Barbie'nin sadece tek versiyonu budur ve kadınların benzemek, özenmek isteyeceği bir rol model olmaması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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Barbie'nin ilham verici bir figür olması fikri filmin özünü oluşturuyor. Robbie bu düşünceyi sağlamak ve herkesin örnek alabileceği bir kahramanı canlandıran bir kadroda yer almak istiyordu. Böylece Barbie serisi aslında, birçok çeşitli Barbie ve Ken'den oluşacak.

Greta Gerwig'in Barbie'sinde onlarca Barbie ve Ken var. Yıldız oyuncularla dolu kadroda Kate McKinnon, Hari Nef, Dua Lipa, Issa Rae, Alexandra Shipp, Sharon Rooney, Ana Cruz Kayne, Nicola Coughlan, Rita Arya ve Emma Mackey gibi birçok Barbie var.