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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin haberleri: Ahmet Özer'i öldüren maç | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Ahmet 15 yaşındaydı... Ölümle biten maç!

        Mardin'in Ömerli ilçesinde, futbol oynarken kalp krizi geçiren 15 yaşındaki Ahmet Özer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:23 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:31
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        Ahmet 15 yaşındaydı... Ölümle biten maç!
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        Mardin'de olay, dün akşam saatlerinde Ömerli İlçe Stadyumu'nda meydana geldi. Ahmet Özer (15), futbol maçı yaparken bir anda yere yığıldı.

        ARKADAŞLARI 112'DEN YARDIM İSTEDİ

        DHA'daki habere göre arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Özer, Ömerli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        KALBİ YENİDEN ÇALIŞTIRILDI AMA...

        Duran kalbi müdahaleyle tekrar çalışan Ahmet Özer'in kalp krizi geçirdiği belirlendi. Buradan Mardin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Ahmet Özer, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Özer'in cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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        #mardin
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