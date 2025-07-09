Mansur Yavaş'tan Zeydan Karalar paylaşımı

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zeydan Karalar Adana’dır, Adana Zeydan Karalar! 11 yıl önceye dayanan bir iddia, çelişkili bir ifadeye dayanarak bugün tutuklamaya gerekçe yapılıyorsa, burada hukuk değil; başka hesaplar devrededir. Biz yargılamaya karşı değiliz. Ama adil, bağımsız ve tarafsız bir yargı istiyoruz. Çünkü hukuk, zamana ya da siyasete göre eğilip bükülemez. Zeydan Karalar halkın iradesidir. Nokta! Adanalının gönlünde taht kurmuş bir belediye başkanıdır ve göreve geldiği günden bu yana yolsuzlukla mücadele eden bir isimdir" dedi.

Zeydan Karalar Adana’dır, Adana Zeydan Karalar!



11 yıl önceye dayanan bir iddia, çelişkili bir ifadeye dayanarak bugün tutuklamaya gerekçe yapılıyorsa, burada hukuk değil; başka hesaplar devrededir.



Biz yargılamaya karşı değiliz. Ama adil, bağımsız ve tarafsız bir yargı… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) July 8, 2025

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*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.