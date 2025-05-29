Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Mansur Yavaş açıklama: Muhalefet belediyeleri suçlu görülmek isteniyor

        "Muhalefet belediyeleri suçlu görülmek isteniyor"

        Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Hiçbirimiz denetlemeden kaçmıyoruz ama adil bir şekilde tüm belediyeler denetlenmeli. Daha önce verdiğimiz 100 kadar dosyanın başına gelenleri gördük. Hiçbir şey yapılmıyor; sadece CHP'li belediyeler ya da muhalefet belediyeleri suçlu görülmek isteniyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 11:58 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Muhalefet belediyeleri suçlu görülmek isteniyor"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mayıs Ayı Olağan Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        "BAŞKANLARIMIZ SON DERECE BAŞARILI"

        DHA'daki habere göre Yavaş, tüm belediyelerin denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Hiçbirimiz denetlemeden kaçmıyoruz ama adil bir şekilde tüm belediyeler denetlenmeli. Daha önce verdiğimiz 100 kadar dosyanın başına gelenleri gördük. Hiçbir şey yapılmıyor; sadece CHP'li belediyeler ya da muhalefet belediyeleri suçlu görülmek isteniyor. Bunun sebebi belediye başkanlarımızın son derece başarılı olması ve iktidarı değiştirecek konumda olması.

        REKLAM

        "2019 ÖNCESİNİ İSTEYEN YOK"

        Başka hiçbir sebep yok. Adil bir şekilde, 4483'e (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun) uygun şekilde müfettişin gelip incelemesi ve sonucuna göre değerlendirmesi lazım ama gelen müfettişler, Sayıştay elemanları hep 2019 sonrasını istiyorlar. 2019 öncesini isteyen yok.

        "SAYIŞTAY RAPORLARI HERKESE AÇILMALI"

        Yeni seçilenlerde de tahmin ediyorum; milat 2024 olacak; bu yanlış bir şey. Hepsi denetlenmeli, biz gerçekten kul hakkı yenmesini istemiyoruz. Kamu malına el uzatan herkes cehennemliktir diyoruz ama herkes. Bunu yapan belediye başkanı, kimliği, partisi hiç önemli değildir. Bu konuda şeffaf olunması lazım. Sayıştay raporlarının herkese açıklanması lazım. Aynı zamanda bakanlıklarla ilgili Sayıştay raporlarının da açıklanması lazım ki kamu malına kim el uzatıyor, kim el uzatmıyor bunlar ortaya çıksın ifadelerini kullandı.

        "ZARAR GÖREN ADALET VE ADALET DUYGUSU"

        Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve görsellerin yasaklandığı ve toplatıldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Yavaş, “Bırakın kanunlara aykırılığı, Anayasa’nın 26'ncı maddesine aykırı. Bir kimse mahkum edilmeden suçsuzdur. Mahkumiyet ne zaman kesinleşir Yargıtay'dan o insanın suçlu olduğu kesinleştikten sonra o insanı mahkum olarak kabul edersiniz.

        "YASAK, ANAYASA'YA AYKIDIR"

        Ortada daha dava yok, sadece soruşturma var. Soruşturmanın sonucunda takipsizlik kararı çıkması bile mümkün. Dolayısıyla böyle bir yasak hem hukuki hem anayasaya aykırıdır. Yargı bu durumda böyle kararlar aldığı müddetçe Ekrem Başkanı sevenleri olsun, bu karara tepki gösteren herkes bir başka şekilde bunu ifade etmeye çalışıyor. Burada zarar gören adalet ve adalet duygusu oluyor" açıklamasında bulundu.

        "PAZARTESİ İMAMOĞLU’NU ZİYARET EDECEĞİZ"

        Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise, "Geçen hafta izin verilmemişti. Pazartesi günü kendisini ziyaret edeceğiz, bayramdan önce kendisiyle görüşeceğiz. Sanıyorum izin çıkacak" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mansur Yavaş
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Türkiye'nin ilk yüzer gaz üretim platformu Osman Gazi Boğaz'da
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Polis ve jandarmaya yaka kamerası açıklaması
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Birkaç gün için yağış uyarısı var ancak yaz kapıda!
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Alonso'nun yeni prensi!
        Alonso'nun yeni prensi!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Birlikte olmadığı için genç kızı boğmuştu! İşte caniye istenen ceza!
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Trende aşkın bedeli 6.5 milyon lira
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Daha 2 yaşındaydı... Bir çocuğu daha kaybettik!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Prizlere gizli kamera yerleştirmişti... Oğlu da o apartta kalıyormuş!
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        İBB'den yeni taksi ihalesi
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Musk resmen duyurdu: ABD hükümetindeki görevinden ayrıldı
        Habertürk Anasayfa