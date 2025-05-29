Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'daki bir otelde gerçekleştirilen Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Mayıs Ayı Olağan Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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"BAŞKANLARIMIZ SON DERECE BAŞARILI"

DHA'daki habere göre Yavaş, tüm belediyelerin denetlenmesi gerektiğini söyleyerek, "Hiçbirimiz denetlemeden kaçmıyoruz ama adil bir şekilde tüm belediyeler denetlenmeli. Daha önce verdiğimiz 100 kadar dosyanın başına gelenleri gördük. Hiçbir şey yapılmıyor; sadece CHP'li belediyeler ya da muhalefet belediyeleri suçlu görülmek isteniyor. Bunun sebebi belediye başkanlarımızın son derece başarılı olması ve iktidarı değiştirecek konumda olması.

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"2019 ÖNCESİNİ İSTEYEN YOK"

Başka hiçbir sebep yok. Adil bir şekilde, 4483'e (Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun) uygun şekilde müfettişin gelip incelemesi ve sonucuna göre değerlendirmesi lazım ama gelen müfettişler, Sayıştay elemanları hep 2019 sonrasını istiyorlar. 2019 öncesini isteyen yok.

"SAYIŞTAY RAPORLARI HERKESE AÇILMALI"

Yeni seçilenlerde de tahmin ediyorum; milat 2024 olacak; bu yanlış bir şey. Hepsi denetlenmeli, biz gerçekten kul hakkı yenmesini istemiyoruz. Kamu malına el uzatan herkes cehennemliktir diyoruz ama herkes. Bunu yapan belediye başkanı, kimliği, partisi hiç önemli değildir. Bu konuda şeffaf olunması lazım. Sayıştay raporlarının herkese açıklanması lazım. Aynı zamanda bakanlıklarla ilgili Sayıştay raporlarının da açıklanması lazım ki kamu malına kim el uzatıyor, kim el uzatmıyor bunlar ortaya çıksın ifadelerini kullandı.

"ZARAR GÖREN ADALET VE ADALET DUYGUSU" Ekrem İmamoğlu'nun bulunduğu afiş ve görsellerin yasaklandığı ve toplatıldığı iddialarıyla ilgili de konuşan Yavaş, “Bırakın kanunlara aykırılığı, Anayasa’nın 26'ncı maddesine aykırı. Bir kimse mahkum edilmeden suçsuzdur. Mahkumiyet ne zaman kesinleşir Yargıtay'dan o insanın suçlu olduğu kesinleştikten sonra o insanı mahkum olarak kabul edersiniz. "YASAK, ANAYASA'YA AYKIDIR" Ortada daha dava yok, sadece soruşturma var. Soruşturmanın sonucunda takipsizlik kararı çıkması bile mümkün. Dolayısıyla böyle bir yasak hem hukuki hem anayasaya aykırıdır. Yargı bu durumda böyle kararlar aldığı müddetçe Ekrem Başkanı sevenleri olsun, bu karara tepki gösteren herkes bir başka şekilde bunu ifade etmeye çalışıyor. Burada zarar gören adalet ve adalet duygusu oluyor" açıklamasında bulundu. "PAZARTESİ İMAMOĞLU’NU ZİYARET EDECEĞİZ" Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise, "Geçen hafta izin verilmemişti. Pazartesi günü kendisini ziyaret edeceğiz, bayramdan önce kendisiyle görüşeceğiz. Sanıyorum izin çıkacak" yanıtını verdi.