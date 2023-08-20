Mansur Ark: Şarkıcı olmamda ablamın gazlaması etkili oldu
Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Mansur Ark ile buluştuk. Enerjik parçaları ve sempatik kimliğiyle tanınan müzisyen ile şöhret yolculuğunu ve şimdiki hayatına dair merak edilenleri konuştuk
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1990'lı yıllar Türk pop müziğin altın çağlarıydı. Üzerinden yıllar geçse de bu dönemde üretilen şarkılar eskimeye yüz tutmadı, aksine daha da özlemle aranılan parçalar haline geldi. Bu döneme damgasını vuran isimlerden biri de Mansur Ark'tı.
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'Maalesef', 'Gazla Gitsin' ve 'Yarim' gibi parçalarıyla hafızalara kazınan ile müzisyen bir araya geldik. Mansur Ark, müzik serüvenini, 90'lı yılları ve şimdilerde neler yaptığını anlattı.
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1997'de ilk albümünü çıkaran Mansur Ark, müzik serüveniyle ilgili şunları söyledi:
Aileden yana şanslıydım. Babam müziğe ve teknolojiye çok meraklıydı. Doğduğum mahallede ilk televizyon bizde vardı. Babamın bu merakı radyo ve müzik setleriyle beni erken yaşlarda tanıştırdı. Mersin'de annemin yeğeninin kaset dükkanı vardı. 14 yaşında onun yanında işe başladım sonra, yabancı müzisyenlerin kasetlerini dolduruyordum. R&B’ye, Caz ve Funk’a yakın olan şarkıları takip etmeye başladım.
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"ŞARKICI OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOKTU"
Kasetçide çalışırken bir yandan da DJ'lik yaptığını söyleyen Ark, "Çeşitli mekanlarda sahne alıyordum. DJ'liğe başladıktan sonra askerlik dönemim geldi. Askerden döndükten sonra yakın bir arkadaşım Antalya'da bir tatil köyünde çalışmaya başladı. İşe başlar başlamaz beni çağırdı. Çok az Türk'ün olduğu genellikle Almanyalı, İsviçreli, Hollandalı turistlerin olduğu bir tatil köyüydü. 1987'de animatör olarak çalıştım. Üçüncü sezonda ilk eşim ile orada tanıştım. Kendisi Almanyalı kareografi animatörüydü. Beraber Almanya'ya gittik. Orada evlendik. Bu süreye kadar şarkı yapayım, kaset çıkarayım düşüncem olmadı. Almanya'daki bir AVM'de R&B ve Soul ritimler çalan keyboard görünce hemen satın aldım. Çünkü ritimlerini sevmiştim. Ablam da evlenmiş Almanya'da yaşıyordu benim gibi. Ablam, yaptığım müzikleri görünce kaset çıkarmam için beni destekledi tabir-i caize gazladı. Hiç öyle bir düşüncem yoktu. Bir arkadaşım yapımcı Naci Bayşu'yu tanıyormuş. Unakapanı'na geldim, konuştuk anlaştık. Sonra Tarık Sezer aranjeleri yaptı ve 1997'de ilk albümüm 'Mansur Ark'ı çıkardık" ifadelerini kullandı.
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Albümün çıkış şarkısı 'Maalesef' ile büyük bir şöhret yakalayan Ark, "O albümde 17 tane şarkı vardı. Onların içerisinden Naci Bayşu seçti ilk klip şarkısını. Ben 'Doyamıyorum' ya da 'Sana Demedim Mi?' parçalarıyla çıkmak istedim ama Naci Bayşu 'Maalesef' ile çıkmamı istedi" diyerek sözlerini sürdürdü.
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"O ŞARKIMIN ADINI 'İNADI BIRAK' DİYE BİLİYORLAR"
Mansur Ark, 'Maalesef' şarkısının isminin genelde 'İnadı Bırak' olarak bilindiğini söyledi ve yaşadığı ilginç bir anı da şöyle anlattı: Bir hayranım geliyor 'İnadı Bırak' diyor, 'Maalesef' diyorum, 'Abi ne maalesefi, süper olmuş' diyor, 'Yok şarkının ismi' diyorum.
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160 tane yeni şarkısının olduğunu ifade eden Ark, artık hızla değişen sound'lar nedeniyle albüm yerine, single çıkarmanın daha mantıklı olduğunu söylüyor: Zaman çok hızlı geçiyor ve müziğin tarzı değişiyor. O günün güncel sound'u ile şarkı çıkarmak daha iyi. Benim düşüncem bu. Benim tarzımda sound çok önemli. 'Yarim' ve 'Gazla Gitsin'de bunu da görebiliyoruz.
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Mansur Ark, 90'larda ürettiği şarkıların hafızalarda yer edinmesiyle ilgili olarak, "Şarkıların kaderiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yapılan emek o değeri hakkettiyse yaradanın bir şekilde mükâfatı" dedi.
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"GEÇMİŞE DUYULAN ÖZLEMLE BÜTÜNLEŞEN ŞARKILAR"
Müzisyen, 90'lar ile ilgili ayrıca, "20 yılı aşkın süre geçmiş. O dönemlerde 10-15 yaşında olanlar yeni yeni sevmeye, özlemeye başlamış ve ilk heyecanlarını yaşadıklarını dönemler. Büyük kısmı şu an evli ve çoluk çocuk sahibi olmuş. Gençliklerini, çocukluklarını hatırlıyorlar. Geçmişe duyulan özlemle bütünleşen şarkılar 90'lardaki parçalar. 90'lar sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da Amerika'da da çok popüler. Çünkü elektroniğe geçildi. Keyboard'ların ve bilgisayardaki müzik programların gelişmesi de üretkenliğin önünü açtı" ifadelerini kullandı.
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Ark, "Sektörde eskiden mi tutunmak zordu, yoksa şimdi mi?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:
Her ikisi de... Her dönemin zorluğu var. Bu dönemin en büyük şansı internet. Yaptığın işe pek çok yapımcı 'hayır' dedi, internetten insanlara ulaşıyorsun. Eskiden bir yapımcıya bağlıydın. Şimdi de kolay olduğu için o kadar çok şarkı çıkıyor ki, aralarından sıyrılmak zor.
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Mansur Ark, günümüzdeki müzik sektörüyle ilgili, "Çok kaliteli işler de var, kötü işler de var. Teknoloji müzik yapmaya çok elverişli. Kimi ünlü olayım diye şarkı yapıyor, kimi müzik aşkı için severek yapıyor. Bizim zamanınımızda da kötü işler çıkabiliyordu. Benim şarkılarım için de zamanında 'antin kuntin' diyenler olmuştur ama sevildi hâlâ dinleniyor. Benim bir şey söylemem yanlış olabilir. Herkes ne istiyorsa yapsın, sonuçta dinleyici karar veriyor" ifadelerini kullandı.
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"HERKES ÇOCUK YAPMAMALI"
İki kez evlilik geçiren Mansur Ark, "Çocuk sahibi olmayışınızın eksikliğini yaşadınız mı?" sorusuna ise, "Çocuk çok zor iş. Fazla sorumluluk gerektiren bir şey. Kendinden vazgeçmek gibi bir şey. Eski eşim de sıcak bakmamıştı. Anne ve baba olanlar için dünyanın en güzel şeyi de olabilir çocuk sahibi olmak. Herkes çocuk yapmamalı zaten" yanıtını verdi.
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Yeniden evlenebileceğini de söyleyen Mansur Ark, "Hayattaki en güzel şeylerden biridir severek evlenmek. Huzur, keyif, güven... Anlaşma ile ilgili problem olur o zaman ayrılırsın, biter. İlk eşim Almandı, Türkiye'ye dönünce görüşemez olmuştuk ve ayrılık kararı almıştık. İkinci eşimle evliliğimiz bitti ama dostça ayrıldık hâlâ görüşürüz. Güzel şeyler yaşamışınız düşman olmaya gerek yok şeklinde sözlerini sürdürdü.
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"90'LAR PARTİLERİ VERİYORUZ"
15 yıl önce Bodrum'a taşınan Mansur Ark, ikinci eşinden boşandıktan sonra 2019'a İstanbul'a dönüş yapmış. Yonca Evcimik, Ali Güven, Çelik ve Grup Vitamin ile '90'lar partileri' veriyor. Ünlü şarkıcı, "Bizi dinlemeye gelen insanlardan enerji toplayıp, onlara da kendi enerjimizden veriyoruz. İnsanların geçmişe dair nasıl özlemleri varsa o dönemlere ait olan şarkılara da özlemleri var" dedi.
Ünlü müzisyen, şimdilerde ise belirli aralıklarla piyasaya sürdüğü single'larına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.