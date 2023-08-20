"ŞARKICI OLMAK GİBİ BİR DÜŞÜNCEM YOKTU"

Kasetçide çalışırken bir yandan da DJ'lik yaptığını söyleyen Ark, "Çeşitli mekanlarda sahne alıyordum. DJ'liğe başladıktan sonra askerlik dönemim geldi. Askerden döndükten sonra yakın bir arkadaşım Antalya'da bir tatil köyünde çalışmaya başladı. İşe başlar başlamaz beni çağırdı. Çok az Türk'ün olduğu genellikle Almanyalı, İsviçreli, Hollandalı turistlerin olduğu bir tatil köyüydü. 1987'de animatör olarak çalıştım. Üçüncü sezonda ilk eşim ile orada tanıştım. Kendisi Almanyalı kareografi animatörüydü. Beraber Almanya'ya gittik. Orada evlendik. Bu süreye kadar şarkı yapayım, kaset çıkarayım düşüncem olmadı. Almanya'daki bir AVM'de R&B ve Soul ritimler çalan keyboard görünce hemen satın aldım. Çünkü ritimlerini sevmiştim. Ablam da evlenmiş Almanya'da yaşıyordu benim gibi. Ablam, yaptığım müzikleri görünce kaset çıkarmam için beni destekledi tabir-i caize gazladı. Hiç öyle bir düşüncem yoktu. Bir arkadaşım yapımcı Naci Bayşu'yu tanıyormuş. Unakapanı'na geldim, konuştuk anlaştık. Sonra Tarık Sezer aranjeleri yaptı ve 1997'de ilk albümüm 'Mansur Ark'ı çıkardık" ifadelerini kullandı.