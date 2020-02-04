04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu’na Manisa için hazırladıkları yeni stat projesini sundu. Toplantıda ayrıca Manisa’daki sportif yatırımlar ve çalışmalar hakkında istişarelerde bulunuldu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Manisa heyetini Bakanlık’ta ağırladı. Toplantıya Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti MKYK Üyesi Murat Baybatur, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Manisa Milletvekilleri Semra Kaplan Kıvırcık, İsmail Bilen, Mehmet Ali Özkan, Tamer Akkal, Uğur Aydemir, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Cumhur İttifakı Manisa ilçe belediye başkanları ve Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk katıldı.
Toplantıda söz alan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa’ya 2009 yılından bu yana yapılan spor yatırımları hakkında bilgiler verdi. Tesisleşmeye büyük önem verdiklerini ve geçen sürede 80 milyon liranın üzerinde spora yatırım yaptıklarını aktaran Başkan Ergün, Manisa Futbol Kulübü’nü şirketleştirerek, Manisa’ya yepyeni ve tertemiz bir futbol kulübü kazandırdıklarını söyledi. Bu kulüp çatısı altında 13 farklı branşta 6 binin üzerinde çocuğun ve gencin spor yapma imkanı bulduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Ergün, Manisa’yı bir spor şehri haline getirdiklerini ifade etti.
Başkan Ergün, toplantıda Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Manisa’ya kazandırmayı planladıkları yeni stat projesiyle ilgili dosyayı da sundu. Projeyi ilgiyle inceleyen Bakan Kasapoğlu, kurmaylarına projenin incelenmesi talimatını verdi. Toplantı sonunda Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu’na günün anısına hediye takdim etti. Toplantı, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle son bulurken Başkan Ergün, Bakan Kasapoğlu’na Manisa’ya gösterdiği ilgi ve yakınlıktan dolayı teşekkür etti.
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