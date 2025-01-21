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        Haberler Gündem Güncel Manisalılar istemedi, o uygulama kalktı | Son dakika haberleri

        Manisalılar istemedi, o uygulama 4 yıl sonra sona erdi

        Manisa'da 2019 yılında hayata geçirilen "Kırmızı Yol" uygulaması için Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesindeki anket tamamlandı. Manisalıların kararı uygulamanın kaldırılması yönünde oldu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Kırmızı Yol'un geleceğine vatandaşlarımız karar verdi. Sonuç doğrultusunda gerekli adımları hızla atacağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 16:13 Güncelleme: 21.01.2025 - 16:13
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        Manisalılar istemedi, o uygulama kalktı
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        Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda belediyenin internet sitesinde "Kırmızı Yol" uygulamasının geleceğinin belirlendiği anket çalışması gerçekleştirdi.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında başlayan Kırmızı Yol uygulamasının geleceği ile ilgili yapılacakların belirlendiği anketin sonuçları belli oldu. Ankete katılanların yüzde 86'sının kararı, "Kırmızı Yol" uygulamasının kaldırılması yönünde oldu.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kırmızı Yol uygulaması için başlatılan anketin sona erdiğini belirterek, anket sonucunun hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Zeyrek, "Kırmızı Yol'un geleceğine vatandaşlarımız karar verdi. Halkımızın yüzde 86 gibi güçlü bir oranla 'Kaldırılsın' yönünde oy kullandığı sonuç doğrultusunda gerekli adımları hızla atacağız. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışımızla Manisa’mız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Anketimize yoğun ilgi göstererek fikirlerini bizimle paylaşan ve kentimizin geleceğinde söz sahibi olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

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