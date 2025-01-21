Manisalılar istemedi, o uygulama kalktı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların talepleri doğrultusunda belediyenin internet sitesinde "Kırmızı Yol" uygulamasının geleceğinin belirlendiği anket çalışması gerçekleştirdi.

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Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında başlayan Kırmızı Yol uygulamasının geleceği ile ilgili yapılacakların belirlendiği anketin sonuçları belli oldu. Ankete katılanların yüzde 86'sının kararı, "Kırmızı Yol" uygulamasının kaldırılması yönünde oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Kırmızı Yol uygulaması için başlatılan anketin sona erdiğini belirterek, anket sonucunun hayırlı olması dileklerinde bulundu. Başkan Zeyrek, "Kırmızı Yol'un geleceğine vatandaşlarımız karar verdi. Halkımızın yüzde 86 gibi güçlü bir oranla 'Kaldırılsın' yönünde oy kullandığı sonuç doğrultusunda gerekli adımları hızla atacağız. Ortak akıl ve katılımcı yönetim anlayışımızla Manisa’mız için en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Anketimize yoğun ilgi göstererek fikirlerini bizimle paylaşan ve kentimizin geleceğinde söz sahibi olan tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.