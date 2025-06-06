Müşterisi rica etti... Kurban fotoğrafı ölümü oldu!
Manisa'da, iş insanı 46 yaşındaki İbrahim Külahlı, müşterisinin talebi üzerine sattığı dananın fotoğrafını çekmek istedi. Dananın boynuz darbeleriyle göğüs kafesi, dalağı ve bacağından yaralanan Külahlı, yaşamını yitirdi
Manisa'da kan donduran olay, 2 Haziran'da Şehzadeler ilçesindeki bir büyükbaş hayvan işleme tesisinde meydana geldi. Manisa Ticaret Borsası Meclis Üyesi ve restoran işletmecisi İbrahim Külahlı (46), Kurban Bayramı dolayısıyla çiftliğindeki danalardan birini sattı.
MÜŞTERİSİ DANANIN FOTOĞRAFINI İSTEDİ
DHA'daki habere göre müşterisinin talebi üzerine sattığı dananın fotoğrafını çekmek isteyen Külahlı, hayvanın saldırısına uğradı.
GÖĞÜS KAFESİ VE DALAĞINDAN YARALANDI
Külahlı, dananın boynuz darbeleriyle bacak, göğüs kafesi ve dalağından yaralandı. Tesis çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE ENTÜBE EDİLDİ
İlk müdahalesi yapılan Külahlı, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşınca Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilen Külahlı, burada entübe edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
İbrahim Külahlı, burada doktorların müdahalesine karşın dün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.