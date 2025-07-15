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        Haberler Gündem Manisa'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Manisa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 18:03 Güncelleme: 15.07.2025 - 18:05
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        Otomobil ağaca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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        S.Ö'nün kullandığı otomobil, Demirci-Salihli kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı incelemede İbrahim Narfidan'ın, kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kazada, sürücüyle birlikte yaralanan 4 kişi Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. ​​​​​​​

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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