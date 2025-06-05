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        Haberler Gündem Manisa'da zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Manisa'da zincirleme kaza: 7 yaralı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 19:58 Güncelleme: 05.06.2025 - 19:58
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        Manisa'da zincirleme kaza: 7 yaralı
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        Halil Kayırmaz'ın (34) idaresindeki otomobil, Levent Bilgiç (46) yönetimindeki hafif ticari araç, Züleyha Çelikateş'in (46) kullandığı otomobil ve Ali Ermin'in (64) idaresindeki otomobil, İzmir-Ankara kara yolu Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, Halil Kayırmaz, Meral Bilgiç (42), Gülşah Mercan (39), Gülsüm Kayırmaz (34), Aybars Kayırmaz (2), Anıl Bilgiç (11) ve Kadriye Nur Bilgiç (18) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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