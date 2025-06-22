Manisa'da yangın, mahalle tahliye edildi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan yangın bu sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alındı ancak öğle saatlerinde rüzgarın da etkisiyle yeniden başladı.

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Öte yandan, Bostancı Mahallesi ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Bölgeye gelen Manisa Valisi Vahdettin Özkan hem tahliye çalışmalarını hem de söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Yangının söndürülmesi amacıyla tüm kamu birimlerinin adeta seferber olduğunu söyleyen Vali Özkan, "Dün akşam saatlerinde başlayan yangın bugün 09.30 sıralarında kısmen kontrol altına alındı. Maalesef daha sonra öğlen saatlerinde tekrar başladı. Yangınla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığımızın koordinasyonunda bütün kamu birimlerimiz, belediyelerimiz müdahale etmektedir. 40'ın üzerinde söndürme ekibimiz mevcut.

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MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Çok etkin ve yaygın bir şekilde müdahalemiz devam ediyor. Yerleşim yerleriyle ilgili de Bostancı Mahallemizde tahliye işlemleri yapıldı. Bu konuda özellikle hem başta orman gönüllüleri, orman teşkilatımız olmak üzere bütün ilgili kuruluşlarımız, AFAD'ımız, sağlık birimlerimiz, belediyelerimiz tüm gönüllü vatandaşlarla beraber bütün imkan ve kabiliyetlerini bu orman yangınının söndürülmesi için harcıyor. Çalışmalarımız etkili bir şekilde devam ediyor. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alıp herhangi bir can mal kaybı olmadan bu yangını söndürmüş olacağız diye temenni ediyoruz. Yangına müdahaleden ziyade yangın olmadan önceki önleyici tedbirler işin ağırlıklı kısmını oluşturmaktadır. Bütün vatandaşlarımızı, bütün kurumlarımızın ormanlardaki yangın riskiyle ilgili en yüksek duyarlılıkla bütün tedbirleri etkinleştirmeleri işin esasını oluşturmaktadır" dedi.

Öte yandan, ormana yakın bulunan bazı evler sıçrayan alevlerden etkilenirken, ekipler anında müdahale etti. Yangını söndürme çalışmalarına devam ediliyor. *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.