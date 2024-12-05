Manisa'da kaçak sigara operasyonu: 4 gözaltı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 752 bin 780 kaçak sigara, 1 milyon 278 makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı
Giriş: 05.12.2024 - 19:38 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:38
Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında önceden belirlenen adreslerde arama yaptı.
Aramalarda, 752 bin 780 kaçak sigara, 1 milyon 278 makaron, 225 kilogram tütün, 15 sigara sarma makinesi ve 160 bin sigara filtresi ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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