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        Haberler Gündem Manisa'da gelinlikçide çıkan yangında mahsur kalan 2 kadını itfaiye kurtardı - Güncel haberler

        Manisa'da gelinlikçide yangın! 2 kadın mahsur kaldı

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir gelinlik mağazasında çıkan yangında iş yerinde mahsur kalan 2 kadın çalışan, itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 23:07 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:07
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        Gelinlikçide yangın! 2 kadın mahsur kaldı
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        Olay, saat 18.00 sıralarında Tevfikiye Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan bir gelinlik mağazasında meydana geldi. Üç katlı mağazanın bodrum katında bulunan terzihane kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, bodrum katın yan duvarlarını kırarak su ve köpük sıktı. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, üst katta mahsur kalan 2 kadın çalışan ise merdiven yardımıyla pencereden tahliye edilerek kurtarıldı.

        Olayda yaralanan olmazken, mağazada hasar meydana geldi.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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