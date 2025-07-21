Manisa'da birlikte yaşadığı Afgan uyruklu Haniye’ye eşarbıyla boğdu

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Afganistan uyruklu Haniye Arab (17), dini nikahla birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği aynı uyruklu Nagıb Habibi (23) tarafından boğuldu. İzmir'in Konak ilçesinde polis tarafından yakalanan şüpheli, Haniye’yi eşini eşarpla boğduğunu itiraf etti.

Olay, 19 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında, Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 5204 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu Haniye Arab’ın Almanya'da yaşayan annesinin kızına ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini bildirmesi üzerine Haniye Arab’ın Yunusemre ilçesindeki evine polis ekibi gönderildi.

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Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca, polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Evde araştırma yapan polis, Haniye Arab’ı evin salonunda, kanepe üzerinde battaniyeyle örtülü halde ölü olarak buldu. İlk incelemede, genç kadının ağzından köpük geldiği, ölüm morluklarının oluştuğu belirlendi. Ekipler, Haniye Arab’ın ihbardan yaklaşık 10 saat önce hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirdi.