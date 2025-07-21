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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da birlikte yaşadığı Afgan uyruklu Haniye’ye eşarbıyla boğdu | Son dakika haberleri

        Manisa'da birlikte yaşadığı Afgan uyruklu Haniye’ye eşarbıyla boğdu

        Bir kadın cinayeti haberi de Manisa'nın Yunusemre ilçesinden geldi. Afganistan uyruklu 17 yaşındaki Haniye Arab, dini nikahla birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği aynı uyruklu Nagıb Habibi tarafından boğularak öldürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 22:41 Güncelleme: 21.07.2025 - 22:41
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        Birlikte yaşadığı kadını boğarak öldürdü!
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        Manisa’nın Yunusemre ilçesinde Afganistan uyruklu Haniye Arab (17), dini nikahla birlikte yaşadığı ve ayrılmak istediği aynı uyruklu Nagıb Habibi (23) tarafından boğuldu. İzmir'in Konak ilçesinde polis tarafından yakalanan şüpheli, Haniye’yi eşini eşarpla boğduğunu itiraf etti.

        Olay, 19 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında, Yunusemre ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi 5204 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Afganistan uyruklu Haniye Arab’ın Almanya'da yaşayan annesinin kızına ulaşamadığını ve hayatından endişe ettiğini bildirmesi üzerine Haniye Arab’ın Yunusemre ilçesindeki evine polis ekibi gönderildi.

        Kapıyı defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca, polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Evde araştırma yapan polis, Haniye Arab’ı evin salonunda, kanepe üzerinde battaniyeyle örtülü halde ölü olarak buldu. İlk incelemede, genç kadının ağzından köpük geldiği, ölüm morluklarının oluştuğu belirlendi. Ekipler, Haniye Arab’ın ihbardan yaklaşık 10 saat önce hayatını kaybetmiş olabileceğini değerlendirdi.

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        #Haniye Arab
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