Manisa BBSK, Fabian White Jr'ı kadrosuna kattı!
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Manisa BBSK, yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında 26 yaşındaki uzun forvet Fabian White Jr'ı kadrosuna kattı
Türkiye Baketbol Süper Ligi'nde yönetimi devredildikten sonra genel menajerliğe Erkan Hacıoğlu'nu getirip, Litvanyalı pivot Martynas Echodas'ı transfer eden Manisa Basketbol, uzun forvet Fabian White Jr'ı da kadrosuna kattı.
26 yaşında, 2.03 boyundaki oyuncu G-League'de South Bay Lakers forması giydikten sonra geçen sezonu Fransız ekibi Metropolitans 92'de geçirdi. White, Fransa Ligi'nde 20 maçta 10.2 sayı, 5.1 ribaund, 0.8 asist ortalamaları tutturdu.