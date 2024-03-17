Premier Lig'de şampiyonluk adaylarından Lıverpool'da gözler FA Cup'a çevrildi. Jurgen Kloop'un öğrencileri kupada Arsenal, Norwich City, Southampton takımlarını eleyerek çeyrek finalde Manchester United'ın rakibi oldu. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, Manchester United- Lıverpool maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?