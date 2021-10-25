Guardian gazetesi, maçta 3 gol atan Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın performansını öne çıkararak, "Salah'ın hat-trick'i sayesinde Liverpool, Manchester United'ı sahadan sildi." başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu.
Manchester Unitedlı taraftarların, skorun ilk yarı sonunda 4-0 olmasının ardından takımlarını ıslıkladığının hatırlatıldığı haberde, "Salah'ın, Liverpool'un beşinci, kendinin üçüncü golünü maçın henüz 50. dakikasında atması, skor farkının daha da büyüyebileceğini gösterdi. Pogba'nın atılmasının ardından 60. dakikadan itibaren sahada 10 kişi kalan Manchester United'da taraftarlar için kabus dolu bir gece oldu." ifadeleri kullanıldı.
BBC Sport'ta yapılan maç analizinde ise Liverpool'un rakibi karşısında büyük üstünlük kurduğu belirtilerek, "Liverpool, top kontrolü, teknik direktörlük, organizasyon ve taktik gibi oyunun her yönünde Manchester United'ın yıllarca önünde bir çizgide olduğunu gösterdi. Klopp, 6 yıllık süreçte Şampiyonlar Ligi ve lig şampiyonluğu kazandırdığı takımına verdiği taktiksel gücü, herkese gösterdi." değerlendirmesi yapıldı.
The Sun gazetesi, "Kırmızı Şeytanlar, Salah'ın hat-trick yaptığı maçta, Liverpool karşısında 5-0'lık skorla sahada aşağılandı." başlığıyla sunduğu haberde, Manchester United'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e ağır eleştirilerde bulundu.
Norveçli teknik adamın maç boyunca büyük taktik hatalar yaptığının vurgulandığı haberde, "Ole Gunnar Solskjaer'in elit bir futbol kulübünü yönetebilme yeteneğine sahip olmadığı, bu maçta ortaya çıktı. Manchester United teknik direktörünün, artık şapkayı önüne koyup düşünmesi ve yaptıklarından utanması gerekiyor." şeklinde görüş belirtildi.
The Telegraph gazetesi de Solskjaer'in, bu sonuca rağmen istifa etmeyi düşünmediği yönündeki açıklamalarını öne çıkararak, "Solskjaer, İngiliz futbolunun en karanlık gününü yaşadı. Maç sırasında pes etmeye çok yaklaştıklarını kabul eden Norveçli teknik direktör, istifa etmeyeceğini söyledi. Cristiano Ronaldo, Luke Shaw, Harry Maguire gibi yıldız oyuncular ise skorun sorumluluğunu üstlerine aldı." değerlendirmesinde bulundu.
SIR ALEX FERGUSON YIKILDI
Manchester United'ın efsane ismi Sir Alex Ferguson'ın ilk yarıda art arda gelen şok gollerin ardından üzüntüsü kameralara yansırken gündem oldu.
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