Old Trafford Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan konuk takım Southampton, 12. dakikada Stuart Armstrong'un golüyle 1-0 öne geçti.

Manchester United, Marcus Rashford'un 20. dakikada, Anthony Martial'ın 23. dakikada attığı gollerle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

Southampton, 90+6. dakikada Michael Obafemi'nin attığı golle 2-2'lik beraberliği sağladı, maç bu skorla tamamlandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Manchester United, bu skorla puanını 59'a yükselterek ligde 5. sırada yer aldı.