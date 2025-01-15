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        Haberler Spor Futbol İngiltere Manchester City'e yine şok: Brentford ile berabere kaldı! - Futbol Haberleri

        Manchester City'e yine şok: Brentford ile berabere kaldı!

        Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2025 - 00:42 Güncelleme: 15.01.2025 - 00:42
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        Manchester City son dakikada yıkıldı!
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        Premier Lig'in 21. haftasında Manchester City deplasmanda Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

        G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City'nin gollerini 66. ve 78. dakikalarda Phil Foden kaydetti.

        Brentford'un ilk golünü ise 82. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Wissa, 36 gol ile Brentford tarihinin Premier Lig'deki en golcü oyuncusu oldu.

        Brentford'a beraberliği getiren golü ise 90+2'de Christian Nörgaard kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Manchester City, puanını 35'e yükseltti. Brentford ise 28 puana ulaştı.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Manchester City deplasmanda Ipswich Town'a konuk olurken, Brentford sahasında Liverpool'u ağırlayacak.

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