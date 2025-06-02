Manchester City'e Kovacic'ten kötü haber
Aşil tendonundan ameliyat olan Manchester City'nin Hırvat orta sahası Mateo Kovacic, üç ay sahalardan uzak kalacak.
Giriş: 02.06.2025 - 14:11 Güncelleme: 02.06.2025 - 14:11
İngiltere Premier Ligi'nde bu sezonu 4. sırada tamamlayan Manchester City'e Mateo Kovacic'ten kötü haber geldi.
Aşil tendonundan sakatlık yaşayan ve ameliyat olan Hırvat orta saha oyuncusu, yaklaşık 3 ay forma giyemeyecek.
Manchester City'de geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan 31 yaşındaki futbolcu, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.
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