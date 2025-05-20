Manchester City: 3 - Bournemouth: 1 | MAÇ SONUCU

İngiltere Premier Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Manchester City ile Bournemouth kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

M. City'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Omar Marmoush, 38'de Bernardo Silva ve 89'da ise Nico kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 90+6'da Daniel Jebbison'dan geldi. Ayrıca ev sahibi ekipte 67. dakikada Mateo Kovacic, konuk takımda ise 74'te Lewis Cook direkt kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

REKLAM advertisement1

Bu sonucun ardından Man. City 68 puana yükseldi. Bournemouth ise 53 puanda kaldı. Ligin 38. ve son haftasında Manchester City deplasmanda Fulham'la karşılaşacak. Bournemouth ise sahasında Leicester City'i ağırlayacak.