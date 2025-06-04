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        Haberler Gündem İstanbul Maltepe'de hafriyat kamyonunun damperi devrildi - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Hafriyat kamyonunun damperi devrildi

        Maltepe'de hafriyat kamyonunun damperinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 18:23 Güncelleme: 04.06.2025 - 18:23
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        Hafriyat kamyonunun damperi devrildi
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        Zümrütevler Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu Caddesi'nden D-100 kara yoluna doğru ilerleyen B.Ç. yönetimindeki moloz yüklü hafriyat kamyonunun damperi, henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

        Kamyonun damperindeki moloz parçaları yola saçıldı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kaza nedeniyle polis ekipleri önlem alırken, caddenin D-100 kara yolu istikameti trafiğe kapatıldı.

        Ekiplerin yola dökülen molozu temizleme ve kamyonu kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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