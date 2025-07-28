Malezya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Malezya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Malezya Telefon Kodu, Plaka Kodu ve Para Birimi Nedir? Malezya'da Hangi Alan Adı Uzantısı Kullanılır?

Malezya’nın Uluslararası Telefon Kodu: +60

Malezya’nın telefon kodu +60 olarak belirlenmiştir. Bu kod, yurt dışından Malezya’daki herhangi bir numaraya erişim sağlamak için kullanılır. Ülke içindeki telefon numaraları, sabit hatlar ve mobil hatlar arasında farklılık gösterir. Sabit hat numaraları genellikle alan kodu ile başlar ve 7 ila 8 haneli olurken, mobil hatlar genellikle 9 ila 10 hanelidir.

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Başkent Kuala Lumpur’un alan kodu 3’tür. Örneğin uluslararası aramada +60 xxxx xxxx şeklinde aranır.

Penang için alan kodu 4, Johor için 7, Sabah için 88 gibi farklı bölgesel kodlar mevcuttur.

Ülkede başlıca operatörler Maxis, Celcom, Digi ve U Mobile gibi büyük telekomünikasyon şirketleridir. 4G LTE ve 5G teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla, internet erişimi Malezya’nın kırsal kesimleri dahil olmak üzere büyük ölçüde gelişmiştir. Mobil uygulamalar, e-ticaret ve dijital bankacılık gibi alanlar ülkede hızla büyümektedir.

Malezya’nın Araç Plaka Kodu ve Plaka Sistemi: MY

Malezya’nın uluslararası araç plaka kodu MY’dir. Bu kısaltma, uluslararası trafik ve taşıma alanında ülkeyi temsil eder. Ülke içinde ise araç plakaları bölgesel kodlama sistemine sahiptir ve çeşitli eyaletlere göre farklı harflerle başlar.

Örneğin, Kuala Lumpur plakaları “W” harfi ile başlar (W 1234 A). Penang plakaları “P”, Johor plakaları “J”, Sabah plakaları “S” ile başlar. Plakalar genellikle beyaz zemin üzerine siyah harf ve rakamlardan oluşur. Yeni araçlarda plakaların görünürlüğünü artırmak için reflektif malzeme kullanılır. Malezya’da ticari araçlar, polis araçları, hükümet araçları ve diğer özel kategoriler için farklı renk ve kodlama sistemleri mevcuttur. Örneğin, ticari araç plakaları sarı zemin üzerine siyah harfler taşır. Resmi Para Birimi: Malezya Ringgiti (MYR) Malezya’nın resmi para birimi Malezya Ringgitidir ve uluslararası kısaltması MYR olarak bilinir. Ringgit, Malezya Merkez Bankası (Bank Negara Malaysia) tarafından çıkarılır ve yönetilir. 1 Ringgit, 100 senete bölünür. Banknotlar 1, 5, 10, 20, 50, 100 Ringgit değerlerinde bulunur. Madeni paralar 5, 10, 20 ve 50 senet şeklindedir. Malezya ekonomisi, üretim, hizmetler, petrol ve doğal gaz sektörleri üzerine çeşitlenmiştir. Ringgit, bölgesel para birimleri arasında önemli bir yere sahiptir ve özellikle Güneydoğu Asya ticaretinde sıkça kullanılır. Ülkenin döviz kurları, global ekonomik gelişmeler ve petrol fiyatlarıyla paralel olarak dalgalanabilmektedir.

İnternet Alan Adı Uzantısı: .my Malezya’nın internet alan adı uzantısı .my’dir. Bu ulusal üst düzey alan adı (ccTLD), Malezya’da faaliyet gösteren işletmeler, devlet kurumları, eğitim kuruluşları ve bireyler tarafından kullanılır. Alan adı kayıtları MYNIC tarafından yönetilir ve düzenlenir. MYNIC, alan adı kayıtlarının güvenli ve düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Alt alan adı kategorileri şu şekildedir: .com.my: Ticari kuruluşlar ve özel sektör için .edu.my: Eğitim kurumları için .gov.my: Devlet ve kamu kurumları için .org.my: Sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için Malezya, dijital dönüşüm ve e-devlet projelerinde .my alan adını aktif biçimde kullanarak, dijital ortamda ulusal kimliğini güçlendirmektedir. Ayrıca, teknoloji startup’larının ve e-ticaret sitelerinin .my uzantısını tercih etmesi, dijital ekosistemin büyümesini desteklemektedir. Malezya, telefon kodu +60, plaka kodu MY, para birimi Malezya Ringgiti (MYR) ve internet alan adı uzantısı .my ile bölgesel ve küresel düzeyde tanınan, güçlü bir ülke altyapısına sahiptir. Bu kod ve semboller, ülkenin iletişim, ulaşım, finans ve dijital alanlarda ilerlemesini simgeler. Malezya, teknolojik altyapısını geliştirmeye devam ederken, küresel pazarlara entegrasyonunu artırmakta ve dijital dönüşüm alanında lider ülkeler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, Malezya hakkında bilgi edinmek isteyenler için bu temel veriler, ülkenin ekonomik ve teknolojik kapasitesine dair önemli ipuçları sunmaktadır.

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